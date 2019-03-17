Ювентус без Роналду потерпел первое поражение в чемпионате: 28-й тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 28-го тура Ювентус потерпел первое поражение в Серии А, сенсационно уступив Дженоа. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 28 тур

Дженоа – Ювентус – 2:0

Голы: Стураро, 72, Пандев, 81

Аталанта – Кьево – начало матча в 16:00

Эмполи – Фрозиноне – начало матча в 16:00

Лацио – Парма – начало матча в 16:00

Наполи – Удинезе – начало матча в 19:00

Ювентус полурезервным составом уступил Дженоа. После изнурительного матча против Атлетико в Лиге чемпионов "Старая синьора" решила предоставить отдых своим лидерам, тем более что отрыв от второго места очень солидный. Генуэзцы захватили инициативу, однако в первом тайме открыть счет не смогли. После перерыва голом отметился Дибала, однако его отменили из-за офсайда. А ближе к концу игры Стураро и Пандев принесли победу Дженоа и Ювентус потерпел первое поражение в чемпионате.

Дженоа – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

Добавим, что Дженоа нанесла первое поражение туринцам в 2 мяча в чемпионате с мая 2017, а также стала единственной командой, которая победила "бьянконери" дважды в Серии А с октября 2015 года.



Благодаря этой победе Дженоа набрала 30 очков и поднялась на 12 позицию, Ювентус с 75 пунктами остается на первом месте.