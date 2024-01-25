Бальде получил травму подколенного сухожилия в первом тайме полуфинального матча Кубка Испании с Атлетиком (2:4). Как информирует Marca, сезон для него уже практически завершён – он выбыл на срок до четырёх месяцев.

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Согласно Relevo, в клубе ещё не решили, будет ли игроку сделана операция. Барселона решит это после консультаций с медицинским персоналом и самим игроком. Эта травма может повлиять на доступность Бальде сборной Испании на Евро-2024.

Напомним, что в конце мая 2023 года Алехандро Бальде принял участие в записи позорного видеообращения к российским террористам.

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