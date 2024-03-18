Під час матчу Інтер – Наполі між Франческо Ачербі та Жуаном Жезусом виникла перепалка. Бразилець підійшов до арбітра та сказав, що 36-річний захисник назвав його "н*ґером".

Футболісти все владнали ще на полі. Після фінального свистка Жезус заявив, що Ачербі попросив у нього вибачення, а він не тримає образу на Франческо. Однак історія мала продовження. Ачербі виключили зі збірної Італії, а на заміну був викликаний Манчіні з Роми, повідомляє офіційний сайт федерації.

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"Ачербі пояснив Лучано Спаллетті та партнерам по збірній, що трапилося в матчі з Наполі. Як вдалося з'ясувати, захисник "нерадзуррі" не намагався з расизмом образити суперника. Але ми все ж вирішили відсторонити Ачербі від наступних матчів, щоб гарантувати спокій футболісту та збірній", – йдеться у заяві.

Таким чином, Ачербі не зіграє за Італію в товариських матчах проти Венесуели та Еквадору, які відбудуться в США. Франческо був основним захисником збірної, зокрема виходив проти Англії та України у відборі до Євро-2024. Тепер його перспективи поїхати на чемпіонат Європи погіршилися.

Розслідування у цій справі ще не проводили. Якщо расистські слова Ачербі підтвердяться, то захиснику Інтера загрожує щонайменше 10 матчів дискваліфікації.

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