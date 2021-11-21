Интер обыграл Наполи в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Наполи открыл счет, но после этого полностью отдал инициативу хозяевам. Интер наилучшим образом распорядился преимуществом, забив три гола в ответ. В конце матча Мертенс шедевральным ударом сократил отставание, но на большее лидера чемпионата не хватило.

Интер в зрелищном матче перестрелял Наполи – первое поражение лидера Серии А, исторический шедевр Мертенса

Финальный свисток зафиксировал победу Интера, сократившего отставание от лидеров до четырех очков. Наполи вслед за Миланом потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Серии А. Интриги в борьбе за Скудетто стало еще больше.