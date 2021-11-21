Напрасный шедевр в видеообзоре матча Интер – Наполи – 3:2
22:07 - Читати українською
Интер обыграл Наполи в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
24’ Хакан Чалханоглу
44’ Иван Перишич
61’ Лаутаро Мартинес
Пётр Зелиньски 18’
Дрис Мертенс 79’
18’ Пётр Зелиньски
24’ Хакан Чалханоглу
44’ Иван Перишич
61’ Лаутаро Мартинес
79’ Дрис Мертенс
Наполи открыл счет, но после этого полностью отдал инициативу хозяевам. Интер наилучшим образом распорядился преимуществом, забив три гола в ответ. В конце матча Мертенс шедевральным ударом сократил отставание, но на большее лидера чемпионата не хватило.
Интер в зрелищном матче перестрелял Наполи – первое поражение лидера Серии А, исторический шедевр Мертенса
Финальный свисток зафиксировал победу Интера, сократившего отставание от лидеров до четырех очков. Наполи вслед за Миланом потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Серии А. Интриги в борьбе за Скудетто стало еще больше.
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