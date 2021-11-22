Нігерієць зазнав пошкодження у матчі проти Інтера (2:3) і був замінений вже на початку другого тайму.

Марний шедевр у відеоогляді матчу Інтер – Наполі – 3:2

Осімхен зіткнувся головами з центрбеком "нерадзуррі" Міланом Шкріняром і повалився на землю. Обличчя 22-річного нападника нагадувало боксера, а обстеження в лікарні оптимізму не додало – численні переломи орбіти та лівої вилиці зі зміщенням. Осімхен пропустить близько місяця і 19 грудня ризикує не зіграти проти головного конкурента Наполі за лідерство – Мілана, інформує Сalciomercato.

Додамо, що в поточному сезоні нігерієць провів 14 матчів, відзначився 9 голами та 2 асистами.

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