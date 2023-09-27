В 5-м туре Серии А партенопейцы расписали "сухую" ничью с Болоньей. Лучший шанс вырвать победу был именно у нигерийца, не сумевшего реализовать пенальти. Именно этот эпизод очень странно осветили на официальной странице Наполи в TikTok. Пресс-служба опубликовала видео, которое затем пришлось удалять.

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Впрочем, поведение клуба не осталось без внимания. Осимхен демонстративно удалил почти все фотографии в форме Наполи из своих соцсетей. Агент форварда пошел дальше, сделав резкое заявление для СМИ: "То, что сегодня произошло на официальной странице Наполи в TikTok, неприемлемо. Высмеивающее Виктора видео сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Серьезный инцидент, наносящий серьезный вред футболисту и усугубляющий ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фейковые новости. Мы оставляем за собой право принять юридические действия и любые соответствующие меры по защите Виктора".

К слову, в том матче нигериец, кроме промаха с пенальти, устроил истерику после замены, публично выразив несогласие с тренером. Позже Осимхен извинился за свое поведение. Интересно, что все эти скандалы происходят на фоне желания клуба продлить контракт, ведь действующее соглашение главной звезды Наполи рассчитано только до лета 2025 года.

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