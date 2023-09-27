У середу, 27 вересня, Наполі зіграє домашній матч 6-го туру чемпіонату Італії з Удінезе, але в роздягальні команди не все гаразд з атмосферою. Найкращий бомбардир команди Віктор Осімхен, як і раніше, злиться на свій клуб за нешанобливе відео в TikTok на свою адресу, і це позначається на його стосунках із партнерами по команді.

Наполі відкрито висміяв Осімхена – відео приниження головної зірки чемпіонів Італії

Як зазначає Tutto Napoli, Осімхен проігнорував своїх одноклубників – Дієго Демме і Пйотра Зєліньскі на ганку готелю Серапіде, де неаполітанська команда готується до матчу з Удінезе. Демме простягнув руку в бік Осімхена, щоб привітатися, проте нігерієць навіть не подивився в бік свого партнера по команді. Після того, як Віктор потиснув руку тім-менеджеру команди Санторо, форвард із навушниками у вухах попрямував в готель.