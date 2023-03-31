Международная пауза преподнесла неприятный сюрприз для Наполи. Главная звезда итальянской команды пропустит несколько матчей из-за повреждений.

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Официальный сайт неаполитанцев объявил, что Осимхен почувствовал дискомфорт в левом аддукторе. Тесты показали, что игрок травмирован. Его состояние будет оценено на следующей неделе. Это означает, что Осимхен точно пропустит встречу против Милана в 28 туре Серии А. Также есть сомнения в том, сможет ли нигериец восстановиться до матча Лиги чемпионов, который запланирован на 12 апреля.

Виктор Осимхен является лучшим бомбардиром в Серии А. В его активе 21 гол в 23 матчах. В Лиге чемпионов он забил четыре мяча в пяти встречах.

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