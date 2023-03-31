Осімхен не допоможе Наполі у найближчих матчах – він ризикує пропустити Лігу чемпіонів
Нападник неаполітанців Віктор Осімхен невдало з'їздив у національну збірну.
Міжнародна пауза піднесла неприємний сюрприз для Наполі. Головна зірка італійської команди пропустить декілька матчів через пошкодження.
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Офіційний сайт неаполітанців оголосив, що Осімхен відчув дискомфорт в лівому аддукторі. Тести показали, що гравець травмований. Його стан оцінять наступного тижня. Це означає, що Осімхен точно пропустить зустріч проти Мілана у 28 турі Серії А. Також є сумніви щодо того, чи зможе нігерієць відновитися до матчу Ліги чемпіонів, який заплановано на 12 квітня.
Віктор Осімхен наразі є найкращим бомбардиром в Серії А. В його активі 21 гол у 23 матчах. В Лізі чемпіонів він забив чотири м'ячі в п'яти зустрічах.
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