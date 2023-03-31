Міжнародна пауза піднесла неприємний сюрприз для Наполі. Головна зірка італійської команди пропустить декілька матчів через пошкодження.

Наполі знайшов спосіб продовжити контракт із Кварацхелією – він зможе заробляти в 4 рази більше

Офіційний сайт неаполітанців оголосив, що Осімхен відчув дискомфорт в лівому аддукторі. Тести показали, що гравець травмований. Його стан оцінять наступного тижня. Це означає, що Осімхен точно пропустить зустріч проти Мілана у 28 турі Серії А. Також є сумніви щодо того, чи зможе нігерієць відновитися до матчу Ліги чемпіонів, який заплановано на 12 квітня.

Віктор Осімхен наразі є найкращим бомбардиром в Серії А. В його активі 21 гол у 23 матчах. В Лізі чемпіонів він забив чотири м'ячі в п'яти зустрічах.

"Шевченко був моїм героєм": Хвіча підтримав Україну, закохав Неаполь та легенду Реала і потрапив на пачку презервативів