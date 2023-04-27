В рамках программы дня в 33-м туре АПЛ было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Англии 2022/23, 33-й тур

Эвертон – Ньюскасл – 1:4

Голы: Макнил, 80 – Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81

Саутгемптон – Борнмут – 0:1

Гол: Тавернье, 50

Виталий Миколенко стал причастен к первому пропущенному голу Эвертона в домашнем матче с Ньюкаслом. Именно украинец не успел накрыть добивание от Уилсона. После этого его команда пропустила еще три гола, но аж в середине второго тайма – зато очень быстро, всего за 9 минут. К счастью, вины экс-динамовца в них не было.

Особенно эффектным оказался гол Исака. Александер через минуту после появления на поле прошел по флангу и зашел в штрафную, несколько раз обыграв трех защитников "ирисок", после чего выполнил результативный прострел. Возможно, Миколенко его бы перехватил, однако рикошет от партнера сделал невозможным перехват.

Зато хозяева отличились голом, забитым прямым ударом с углового – это Макнил удивил "Гудисон". Финальный свисток зафиксировал победу Ньюкасла со счетом 4:1 "Сороки" остаются третьими, а Эвертон не сумел покинуть зону вылета, держась на предпоследней позиции.

Статистика передач Миколенко. xT received – острота принятых передач (показывает качество открываний)

Оборонительная статистика Миколенко. 7 возвратов мяча, 2 перехвата, 2 выноса, 1 вынос головой

В параллельном поединке Борнмут минимально победил Саутгемптон. "Вишенки" оторвались от зоны вылета на 7 очков, однако для украинцев более важным стал выход Забарного – Илью выпустили на 67-й минуте. На этот раз наш земляк держался достойно, не допустив грубых ошибок.

В целом, Илья за 30 минут провёл одно единоборство (победное), два паса с продвижением (один точный) и четыре передачи в целом (три точных). Также в его активе один успешный отбор и одна потеря мяча – суммарно восемь касаний.

Его команда таки пропустила гол на 90-й минуте, однако его не засчитали из-за минимального офсайда у Адамса. Забарный не подвёл, держа своего футболиста – провалился его партнёр Мефам. Вот таким вот получился второй матч Ильи в АПЛ.