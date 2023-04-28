Евертон разом з Віталієм Миколенком розгромно поступився Ньюкаслу в 33 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Українець долучився до першого пропущеного гола, адже не зумів накрити добивання від Вілсона. Ньюкасл по перерві влаштував розгром, забивши тричі за 9 хвилин. Особливої уваги вартий другий гол Каллума. Справжній шедевр!

Забарний зіграв 30 хвилин і допоміг Борнмуту втримати перемогу, Евертон з помилкою Миколенка розгромно програв Ньюкаслу

Евертон відповів усього одним голом. Це Макніллу вдався розкішний прямий удар з кутового. Поуп, схоже, такого не очікував. "Іриски" з 19 пунктами залишились на передостанній сходинці турнірної таблиці АПЛ. Ньюкасл з 62 очками йде третім.