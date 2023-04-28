Помилка Миколенка і гол прямим ударом з кутового у відеоогляді матчу Евертон – Ньюкасл – 1:4
08:24 - Читать на русском
Евертон разом з Віталієм Миколенком розгромно поступився Ньюкаслу в 33 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
Каллум Вілсон 28’
Жоелінтон 72’
Каллум Вілсон 75’
Джейкоб Мерфі 81’
28’ Каллум Вілсон
72’ Жоелінтон
75’ Каллум Вілсон
81’ Джейкоб Мерфі
Українець долучився до першого пропущеного гола, адже не зумів накрити добивання від Вілсона. Ньюкасл по перерві влаштував розгром, забивши тричі за 9 хвилин. Особливої уваги вартий другий гол Каллума. Справжній шедевр!
Забарний зіграв 30 хвилин і допоміг Борнмуту втримати перемогу, Евертон з помилкою Миколенка розгромно програв Ньюкаслу
Евертон відповів усього одним голом. Це Макніллу вдався розкішний прямий удар з кутового. Поуп, схоже, такого не очікував. "Іриски" з 19 пунктами залишились на передостанній сходинці турнірної таблиці АПЛ. Ньюкасл з 62 очками йде третім.
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