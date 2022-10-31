Главный сюрприз итальянского уик-энда – поражение Лацио от Салернитаны. Римляне борются за самые высокие позиции, поэтому их домашняя неудача очень удивила.

Салернитана сенсационно разбила Лацио и не пустила римлян на вторую позицию в Серии А

У команды Сарри была лучшая оборона Серии А: 5 пропущенных за 11 туров. Салернитана умудрилась забить 3. В начале второго тайма Кандрева эффектно перекинул голкипера. Затем отличился Фасио после прострела с фланга. А третий гол на контратаке оформил Диа.

Лацио забил только раз усилиями Дзакканьи. Матч мог сложиться совсем иначе, если бы Весино реализовал один из своих супершансов.