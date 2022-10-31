Головний сюрприз італійського вікенду – поразка Лаціо від Салернітани. Римляни ведуть боротьбу за найвищі позиції, тому їхня домашня невдача дуже здивувала.

Салернітана сенсаційно розбила Лаціо й не пустила римлян на другу позицію в Серії А

У команди Саррі була найкраща оборона Серії А: 5 пропущених за 11 турів. Салернітана примудрилася забити 3. На початку другого тайму Кандрева ефектно перекинув голкіпера. Потім відзначився Фасіо після прострілу з флангу. А третій гол на контратаці оформив Діа.

Лаціо забив лише раз зусиллями Дзакканьї. Матч міг скластися зовсім інакше, якби Весіно реалізував один зі своїх супершансів.