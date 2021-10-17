Ошеломительный камбэк в видеообзоре матча Милан – Верона – 3:2
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Милан перестрелял Верону в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
59’ Оливье Жиру
76’ Франк Кессье
78’ Корай Гюнтер
Антонин Барак 24’
24’ Антонин Барак
59’ Оливье Жиру
76’ Франк Кессье
78’ Корай Гюнтер
Милан предстояло сдать экзамен на зрелость и глубину состава. Накануне "россонери" потеряли несколько важнейших игроков основы. Равноценно заменить их просто невозможно.
Милан победил Верону, оформив камбэк с 0:2 и возглавив турнирную таблицу Серии А
Неслаженные действия защиты уже на первых минутах позволили Вероне открыть счет. Позже еще одна ошибка – пенальти и 0:2. Разговор в перерыве и несколько замен от Стефано Пиоли полностью перевернули игру. Милан сумел не только отыграться, но и вполне заслуженно вырвать победу. Хотя бы на сутки "россонери" стали первыми в турнирной таблице.
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