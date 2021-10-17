Милан перестрелял Верону в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан предстояло сдать экзамен на зрелость и глубину состава. Накануне "россонери" потеряли несколько важнейших игроков основы. Равноценно заменить их просто невозможно.

Милан победил Верону, оформив камбэк с 0:2 и возглавив турнирную таблицу Серии А

Неслаженные действия защиты уже на первых минутах позволили Вероне открыть счет. Позже еще одна ошибка – пенальти и 0:2. Разговор в перерыве и несколько замен от Стефано Пиоли полностью перевернули игру. Милан сумел не только отыграться, но и вполне заслуженно вырвать победу. Хотя бы на сутки "россонери" стали первыми в турнирной таблице.