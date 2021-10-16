В субботу в 8-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 8-й тур

Лацио – Интер – 3:1

Голы: Иммобиле, 64 (пен.), Андерсон, 81, Милинкович-Савич, 90+1 – Перишич, 12 (пен.)

Милан – Верона – начало матча в 21:45

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Начало матча между Лацио и Интером ознаменовалось пенальти в ворота римлян. Эльсейд Хюсай неуклюже сыграл в своей штрафной, завалив соперника и арбитр, после длительных консультаций с VAR, все-таки указал на точку. Иван Перишич развел Рейну и мяч по углам.

В середине тайма Ханданович среагировал на потрясающий удар Башича, выбив перед собой. Тома пытался добить, но Перишич успел выставить ногу и заблокировал попытку. В общем хозяева выглядели острее, и только везения не хватало подопечным Сарри, чтобы сравнять.

В середине второго тайма мяч попал в руку Бастони и арбитр назначил пенальти уже в ворота Интера. Иммобиле без проблем переиграл Хандановича. Под конец матча Иммобиле с Андерсоном разогнали атаку, первый мощно пробил, Самир в падении отбил, а Фелипе добил и вывел Наполи вперед. Уже в добавленное время Милинкович-Савич откликнулся на навес со штрафного и головой поставил эффектную точку в матче.

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