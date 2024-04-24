Жиру в ближайшее время подпишет контракт с ФК Лос-Анджелес. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до декабря 2025 года. Согласно источнику, француз достиг устного соглашения с американским клубом ещё в марте. Летом 37-летний нападающий покинет Милан на правах свободного агента.

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Это частично объясняет снижение формы Оливье в апреле. За весь этот месяц Жиру забил за "россонери" только один гол. Он провалил обе встречи своей команды с Ромой в 1/4 финала Лиги Европы, и главный тренер Милана Стефано Пиоли был вынужден оставить француза в запасе на миланское дерби. В этой игре с Интером Пиоли предпочёл превратить номинального вингера Леау в "фальшивую девятку".

Жиру защищает цвета Милана с 2021 года. Он выигрывал ЧМ-2018 в составе сборной Франции.

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