Мілан перестріляв Верону в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мілану належало скласти іспит на зрілість та глибину складу. Напередодні "россонері" втратили кілька надзвичайно важливих гравців основи. Рівноцінно замінити їх просто неможливо.

Мілан переміг Верону, оформивши камбек з 0:2 й очоливши турнірну таблицю Серії А

Незлагоджені дії захисту вже на перших хвилинах дозволили Вероні відкрити рахунок. Згодом ще одна помилка – пенальті та 0:2. Розмова в перерві та кілька замін від Стефано Піолі повністю перевернули гру. Мілан зумів не лише відігратися, а й цілком заслужено вирвати перемогу. Бодай на добу "россонері" стали першими у турнірній таблиці.