В рамках 6-го тура испанского первенства Альмерия потерпела минимальное, но безапелляционное поражение от Осасуны (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Альмерия в заключительном матче 5-го тура Ла Лиги принимала Осасуну. Памплонцы в случае победы выскочили бы на четвертую позицию в турнирной таблице – и букмекеры верили в их успех. Слишком уж классно подопечные Яго Арасате начали сезон.

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Ожидания вполне сбылись. Гости доминировали во встрече, позволив Альмерии провести всего 6 ударов по воротам. Ни один из них не представлял опасности, а суммарная острота этих выстрелов составила мизерные 0,17 xG. Правда, Осасуна и сама била немного, однако 13 ударов было достаточно даже для разгрома.

Открыть счет памплонцам удалось на 28-й минуте – это Чими Авила мощно пробил с центра штрафной в левый нижний угол, замыкая прострел от Рубена Гарсии. 0:1. На 31-й Рубен отдал шикарный проникающий пас на Мой Гомеса, а тот выкатил мяч на вратарскую линию, однако Будимир умудрился пробить с этой позиции в небо. Еще через девять минут Лукас Торро попал в штангу.

Перед перерывом же памплоцы отличились еще раз, но гол отменили из-за игры рукой. Во втором тайме Осасуна создала еще несколько классных моментов – впрочем, хорошая игра голкипера Альмерии и расточительство наваррцев не позволило удвоить преимущество. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Яго Арасате.

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