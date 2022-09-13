В рамках 6-го туру іспанської першості Альмерія зазнала мінімальної, але безапеляційної поразки від Осасуни (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Альмерія в завершальному матчі 5-го туру Ла Ліги приймала Осасуну. Памплонці у випадку перемоги вискочили б на четверту позицію в турнірній таблиці – і букмекери вірили в їхній успіх. Занадто вже класно підопічні Яго Арасате розпочали сезон.

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Очікування цілком справдились. Гості домінували у зустрічі, дозволивши Альмерії провести всього 7 ударів по воротах. Жоден з них не був небезпечним, а сумарна гострота цих пострілів склала мізерні 0,17 xG. Щоправда, Осасуна і сама била небагато, однак 15 ударів було достатньо навіть для розгрому.

Відкрити рахунок памплонцям вдалося на 28-й хвилині – це Чімі Авіла потужно пробив з центру штрафного у лівий нижній кут, замикаючи простріл від Рубена Гарсії. 0:1. На 31-й Рубен віддав шикарний проникний пас на Мой Гомеса, а той викотив м'яч на лінію воротарського, однак Будімір примудрився пробити з цієї позиції у небо. Ще за дев'ять хвилин Лукас Торро влучив у стійку.

Перед перервою ж памплоці таки відзначились ще раз, але гол скасували через гру рукою. В другому таймі Осасуна створила ще кілька класних моментів – втім, хороша гра голкіпера Альмерії та марнотратство наваррців не дозволило подвоїти перевагу. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Яго Арасате.

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