Хуанми получил травму во время выездного матча первого тура Лиги Европы против ХИКа. Результаты предварительного осмотра неутешительны – разрыв связки на левой косточке. В скором времени должно состояться второе обследование, но ожидается, что вингер Бетиса сможет играть не раньше начала 2023 года, информирует AS .

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Серьезное повреждение постигло и Умара Садика, который лишь 10 дней назад стал игроком Реал Сосьедада за рекордные для клуба 20 млн евро. Нигериец получил травму в воскресном матче Ла Лиги против Хетафе, медосмотр обнаружил разрыв крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба "бело-синих".