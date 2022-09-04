Чемпионат Испании 222/23, 4-й тур

Осасуна – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Орос, 54, Р. Гарсия, 90 – Лежен, 75

Атлетик – Эспаньол – начало в 17:15

Вильяреал – Эльче – начало в 19:30

Валенсия – Хетафе – начало 22:00

Осасуна и Райо Вальекано неплохо зарекомендовали себя на старте сезона, отобрав очки у лидеров, поэтому их встреча в Памплоне обещала быть интересной. К сожалению, в первом тайме игра шла исключительно в одни ворота – мадридцы нанесли лишь два неострых удара, в то время как наваррцы провели девять. Дважды хозяева могли забивать, однако Мой Гомес на 3-й минуте запорол выход один на один, а Орос на 17-й вместо замыкания с шести метров в пустой угол отправил мяч в руки голкиперу.

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После перерыва Осасуна дожала Райо, открыв счёт на 54-й минуте сразу после выхода Брашанаца. Дарко ворвался на левый край штрафной и выкатил пас на линию вратарской, а Орос замкнул ударом в дальний угол – 1:0! На 62-й Аймар мог и дубль оформить, выстрелив метров с 20-ти, однако мяч прошел над перекладиной.

Впрочем, довольно быстро гости перехватили инициативу. Уже на 58-й минуте они претендовали на пенальти, а на 75-й мадридцы отыгрались вследствие выстрела Лежена со стандарта – 1:1! Более интересных моментов команды не создавали, так что казалось, что всё завершится вничью. Тем не менее, на 90-й минуте сработали ещё две замены памплонцев: свежий Абде на дриблинге вошёл на левый край штрафной и прострелил, а не менее свежий Рубен Гарсия замкнул – 2:1! Осасуна вырвала победу над Райо.

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