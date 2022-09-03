Испания, Ла Лига, 4-й тур

Мальорка – Жирона – 1:1

Голы: Раильйо, 87 – Сайз, 90 (п.)

Реал Сосьедад – Атлетико – начало матча в 19:30

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В первом матче дня сошлись Мальорка и Жирона. Середняки Ла Лиги похоже дебютировали в новом сезоне, имея за спиной и победы, и поражения. На 12-й минуте Рикельме мог выводить гостей вперед, но после добивания направил сферу мимо стойки. В середине тайма хозяева огрызнулись выстрелом головой от Мурики – Ведат отозвался на передачу в штрафную от Хауме, но пробил над перекладиной.

За 10 минут до перерыва Хауме ворвался во вратарский Жироны и бил с острого угла – кипер вынес на угловой. Впоследствии у хозяев был шанс на пенальти – Хуан Карлос выбивая кулаком мяч после навеса с углового опасно сыграл на выходе, завалив Копете. Однако после просмотра VAR арбитр продолжил игру, не фиксируя нарушения.

После отдыха Рикельме снова был первым на добивании, но снова пробил выше. На экваторе второй сорокапятиминутки Гренье бил по центру, но сферу после хилого удара забрал кипер Жироны. Гости могли поквитаться в конце матча – Мартинес бил в касание, но тоже неточно (мимо стойки). На последних минутах Мальорку спас угловой и Раильо – мяч после стандарта улетел к капитану хозяев, и тот, переложив под удобную ногу, пробил в угол ворот. Стадион сходил с ума, однако уже через три минуты замолк. Копете за грубый подкат в собственной штрафной получил "горчичник", а Жирона право на пенальти. Сайз без шансов для Райковича восстановил статус-кво, установив окончательный счет.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ