Чемпіонат Іспанії 222/23, 4-й тур

Осасуна – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Орос, 54, Р. Гарсія, 90 – Лежен, 75

Атлетік – Еспаньйол – початок о 17:15

Вільяреал – Ельче – початок о 19:30

Валенсія – Хетафе – початок о 22:00

Осасуна і Райо Вальєкано непогано зарекомендували себе на старті сезону, відібравши очки у лідерів, тож їхня зустріч у Памплоні обіцяла бути цікавою. На жаль, у першому таймі гра йшла виключно в одні ворота – мадридці завдали лише два негострих удари, в той час як наваррці провели дев'ять. Двічі господарі могли забивати, однак Мой Гомес на 3-й хвилині запоров вихід віч-на-віч, а Орос на 17-й замість замикання з шести метрів у порожній кут відправив м'яч в руки голкіперу.

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По перерві Осасуна дотиснула Райо, відкривши рахунок на 54-й хвилині одразу після виходу Брашанаца. Дарко увірвався на лівий край штрафного й викотив пас на лінію воротарського, а Орос замкнув ударом в дальній кут – 1:0! На 62-й Аймар міг і дубль оформити, вистріливши метрів з 20-ти, однак м'яч пройшов над поперечкою.

Втім, досить швидко гості перехопили ініціативу. Вже на 58-й хвилині вони претендували на пенальті, а на 75-й мадридці ще й відігралися внаслідок класного пострілу Лежена зі стандарту – 1:1! Цікавіших моментів команди не створювали, тож здавалося, що все завершиться внічию. Тим не менш, на 90-й хвилині спрацювали ще дві заміни памплонців: свіжий Абде на дриблінгу увійшов на лівий край штрафного й прострілив, а не менш свіжий Рубен Гарсія замкнув – 2:1! Осасуна вирвала перемогу над Райо.

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