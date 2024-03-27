Полузащитник Шахтера Иван Петряк, который нынче на правах аренды выступает за Полесье, красноречиво прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024.

"Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN, страна пидар*сов (это без мата, это так в семье принято).

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Потом Путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию. Алкашам повод бухнуть, все остальные схавают, future", – написал Петряк на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в финале плей-офф отбора на Евро-2024 Украина победила сборную Исландии (2:1) и завоевала право сыграть на континентальном первенстве в Германии. В группе Е команда Реброва сразится с Бельгией, Словакией и Румынией.

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