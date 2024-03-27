Півзахисник Шахтаря Іван Петряк, який нині на правах оренди виступає за Полісся, красномовно прокоментував вихід збірної України на Євро-2024.

"Оркостан, подивіться, як Україна грає на Євро через VPN, країна підар*сів (це без матюків, це так у родині прийнято).

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Потім Путін скаже, що РАБзія у фіналі Євро обіграла Бразилію. Алкашам привід бухнути, всі інші схавають, future", – написав Петряк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024 Україна перемогла збірну Ісландії (2:1) та завоювала право зіграти на континентальній першості у Німеччині. У групі Е команда Реброва змагатиметься з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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