"8 матчей без побед в чемпионате – это не лучший момент. Мы долго не проигрывали, но началась эта полоса, и мы должны все вернуть назад. Мы знаем, как нужно реагировать и устранять то, что мы делаем неправильно.

Вильярреал получил серьезное усиление перед матчем против Динамо

Мы не можем опускать руки, должны продолжать борьбу, и у нас есть время, чтобы среагировать. Только вместе мы сможем закончить сезон так, как хотим. Лига Европы может помочь нам изменить эту ситуацию. Мы ориентируемся на Киев и хороший результат, который изменит эту динамику", – цитирует Альбиоля официальный сайт Вильярреала.

Добавим, что уже в четверг (11 марта) испанцы на выезде сыграют первый матч 1/8 ЛЕ против Динамо. Начало встречи в 19:55.

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