Левый латераль полностью восстановился и сегодня уже тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт "Желтой субмарины".

Динамо и Шахтер узнали арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Европы

Морено из-за травмы колена не играл с лета 2020 года. Экс-игрок Ливерпуля отбыл длительный период реабилитации и наконец готов выйти на поле. За время отсутствия Морено левый фланг обороны Вильярреала делили Эступиньян и Педраса.

Добавим, что уже в четверг (11 марта) испанцы на выезде сыграют первый матч 1/8 ЛЕ против Динамо. Начало встречи в 19:55.

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ