"8 матчів без перемог в чемпіонаті – це не найкращий момент. Ми довго не програвали, але почалася ця смуга, і ми повинні все повернути назад. Ми знаємо, як треба реагувати і усувати те, що ми робимо неправильно.

Вільяреал отримав серйозне підсилення перед матчем проти Динамо

Ми не можемо опускати руки, повинні продовжувати боротьбу, і у нас є час, щоб зреагувати. Тільки разом ми зможемо закінчити сезон так, як хочемо. Ліга Європи може допомогти нам змінити цю ситуацію. Ми орієнтуємося на Київ і хороший результат, який змінить цю динаміку", – цитує Альбіоля офіційний сайт Вільяреала.

Додамо, що вже у четвер (11 березня) іспанці на виїзді зіграють перший матч 1/8 ЛЄ проти Динамо. Початок зустрічі о 19:55.

"Український Гріліш" та один з найкращих ударів Східної Європи – іспанські ЗМІ вважають Динамо легким жеребом в ЛЄ