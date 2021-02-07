"С Ракицким игралось идеально. Мне очень нравилось. Хотелось бы еще с ним поиграть. У Ярика лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи – это нечто. В Шахтере Ракицкий был лидером. А в жизни очень простой, открытый, позитивный парень. Возможно, кто-то считает его пижоном. Поверьте, у него этого нет вообще.

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Конечно, советовался с ним при переходе в московское Динамо. Расспрашивал о чемпионате, стадионы, болельщиков. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал: "Ванёк, езжай, не переживай. Чемпионат – топ".

По словам Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню выше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за нее "топит". Советы Ярослава помогли мне принять решение", – поделился Ордец в комментарии Чемпионат.

Напомним, Ордец перешел в московский Динамо из Шахтера летом 2019 года. В текущем сезоне украинец провел 19 матчей, отметившись 1 голом.

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