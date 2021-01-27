"Ракицкий – настоящий мужчина. Мы как братья. Нет такого – приходи, не приходи. Ты где – я еду, неважно, занят ты или нет. Он – настоящий человек. Это отражается в его поступках, во всем.

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Ушел играть в Россию – ну, ушел. Мы недавно сидели, давно не виделись, повспоминать столько разных историй. И это не за рюмкой, а за чаем. Это продолжается уже довольно долго. Я не могу сказать, что мы с ним каждый день созваниваемся. Он в Питере, я здесь. Мы не каждый день на связи, но достаточно часто общаемся. В любое время суток можем друг другу позвонить.

Я к нему смело могу повернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст. Один из немногих в футбольном мире, кто действительно такой. Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он помог сборной. Все важные матчи он сыграл. В определенный период без него сборную можно было представить. Просто невозможно! А почему люди это так забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину.

Ракицкий работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал работать на Украину. Вот и все. Я знаю одно: Рак – украинец и всегда таким останется, я это знаю", – поделился Селезнев в YouTube-канале Отдушивдушу.

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