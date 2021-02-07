"З Ракицьким гралося ідеально. Мені дуже подобалося. Хотілося б ще з ним пограти. У Яріка найкраща ліва нога в Європі серед центральних захисників. Його передачі – це щось. У Шахтарі Ракицький був лідером. А в житті дуже простий, відкритий, позитивний хлопець. Можливо, хтось вважає його піжоном. Повірте, у нього цього немає взагалі.

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Звичайно, радився з ним при переході в московське Динамо. Розпитував про чемпіонат, стадіони, уболівальників. Цікавився, як до нього ставляться люди. Він сказав: "Ваня, їдь, не переживай. Чемпіонат – топ".

За словами Ракицького я зрозумів, що РПЛ зараз за рівнем вища за УПЛ, уболівальників на трибунах більше, особливо в Москві. У Пітері – теж, але там одна команда, і все місто за неї "топить". Поради Ярослава допомогли мені прийняти рішення", – поділився Ордець у коментарі Чемпионат.

Нагадаємо, Ордець перейшов до московського Динамо з Шахтаря влітку 2019 року. В поточному сезоні українець провів 19 матчів, відзначившись 1 голом.

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