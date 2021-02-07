Ордець пригадав, як Ракицький переконав його переїхати до чемпіонату Росії
Захисник московського Динамо Іван Ордець зізнався, як приймав рішення щодо свого трансферу до чемпіонату Росії.
"З Ракицьким гралося ідеально. Мені дуже подобалося. Хотілося б ще з ним пограти. У Яріка найкраща ліва нога в Європі серед центральних захисників. Його передачі – це щось. У Шахтарі Ракицький був лідером. А в житті дуже простий, відкритий, позитивний хлопець. Можливо, хтось вважає його піжоном. Повірте, у нього цього немає взагалі.
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Звичайно, радився з ним при переході в московське Динамо. Розпитував про чемпіонат, стадіони, уболівальників. Цікавився, як до нього ставляться люди. Він сказав: "Ваня, їдь, не переживай. Чемпіонат – топ".
За словами Ракицького я зрозумів, що РПЛ зараз за рівнем вища за УПЛ, уболівальників на трибунах більше, особливо в Москві. У Пітері – теж, але там одна команда, і все місто за неї "топить". Поради Ярослава допомогли мені прийняти рішення", – поділився Ордець у коментарі Чемпионат.
Нагадаємо, Ордець перейшов до московського Динамо з Шахтаря влітку 2019 року. В поточному сезоні українець провів 19 матчів, відзначившись 1 голом.
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