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Определился состав участников УПЛ сезона 2018/19

13:30 122 Читати українською
Определился состав участников УПЛ сезона 2018/19
Определился состав участников УПЛ на следующий сезон

Общее собрание участников УПЛ утвердили состав участников Украинской Премьер-лиги на сезон 2018/19 годов.

Исполнительный комитет ФФУ своим решением поддержал предложение Украинской Премьер-Лиги и определил ФК Черноморец участником УПЛ на сезон 2018/19 годов, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Отметим, Черноморец займет место Полтавы, которая из-за недопуска своего стадиона решила сняться с соревнований и уже потеряли профессиональный статус. Именно горожанам одесситы проиграли в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге в сезоне 2018/19.

Состав участников Украинской Премьер-лиги на сезон 2018/19 годов:

1. Арсенал-Киев

2. Ворскла

3. Десна

4. Динамо

5. Заря

6. Карпаты

7. Львов

8. Мариуполь

9. Александрия

10. Олимпик

11. Черноморец

12. Шахтер

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