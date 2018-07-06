Определился состав участников УПЛ сезона 2018/19

Общее собрание участников УПЛ утвердили состав участников Украинской Премьер-лиги на сезон 2018/19 годов.
Исполнительный комитет ФФУ своим решением поддержал предложение Украинской Премьер-Лиги и определил ФК Черноморец участником УПЛ на сезон 2018/19 годов, сообщает официальный сайт УПЛ.
Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ
Отметим, Черноморец займет место Полтавы, которая из-за недопуска своего стадиона решила сняться с соревнований и уже потеряли профессиональный статус. Именно горожанам одесситы проиграли в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге в сезоне 2018/19.
Состав участников Украинской Премьер-лиги на сезон 2018/19 годов:
1. Арсенал-Киев
2. Ворскла
3. Десна
4. Динамо
5. Заря
6. Карпаты
7. Львов
8. Мариуполь
9. Александрия
10. Олимпик
11. Черноморец
12. Шахтер