Визначився склад учасників УПЛ сезону 2018/19

Загальні збори учасників УПЛ затвердили склад учасників української Прем’єр ліги на сезон 2018/19 років.
Виконавчий комітет ФФУ своїм рішення підтримав пропозицію Української Прем’єр-Ліги та визначив ФК Чорноморець учасником УПЛ на сезон 2018/19 років, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Відзначимо, Чорноморець займе місце Полтави, яка через недопуск свого стадіону вирішила знятися зі змагань і вже втратили професійний статус. Саме полтавцям одесити програли в перехідних матчах за право грати в Прем'єр-лізі в сезоні 2018/19.
Склад учасників Української Прем’єр-Ліги на сезон 2018/19 років:
1. Арсенал-Київ
2. Ворскла
3. Десна
4. Динамо
5. Зоря
6. Карпати
7. Львів
8. Маріуполь
9. Олександрія
10. Олімпік
11. Чорноморець
12. Шахтар