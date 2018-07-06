Визначився склад учасників УПЛ сезону 2018/19

Загальні збори учасників УПЛ затвердили склад учасників української Прем’єр ліги на сезон 2018/19 років.

Виконавчий комітет ФФУ своїм рішення підтримав пропозицію Української Прем’єр-Ліги та визначив ФК Чорноморець учасником УПЛ на сезон 2018/19 років, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Відзначимо, Чорноморець займе місце Полтави, яка через недопуск свого стадіону вирішила знятися зі змагань і вже втратили професійний статус. Саме полтавцям одесити програли в перехідних матчах за право грати в Прем'єр-лізі в сезоні 2018/19.

Склад учасників Української Прем’єр-Ліги на сезон 2018/19 років:

1. Арсенал-Київ

2. Ворскла

3. Десна

4. Динамо

5. Зоря

6. Карпати

7. Львів

8. Маріуполь

9. Олександрія

10. Олімпік

11. Чорноморець

12. Шахтар