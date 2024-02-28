Кубок Нидерландов, 1/2 финала

Камбюр – Неймеген – 1:2 (в доп. время)

Голы: Улдрикис, 24 – Огава, 60, Сано, 99

Японский дуэт Неймегена впервые за 24 года вывел команду в финал Кубка Нидерландов. Коки Огава сравнял счёт в середине второго тайма и перевёл игру в дополнительное время, а Сано Кодаи забил победный мяч уже в овертайме.

Матч европейского гранда был перенесён из-за гипотетического успеха женской команды

Камбюр так и не сумел сравнять счёт в знаковом для себя матче. Он стал последним кубковым на одноименном стадионе – с нового сезона "олени" будут играть на новом стадионе. В этой встрече команда Хенка де Йонга могла красиво попрощаться с ареной, которая служила ей домом последние 87 лет, но не смогла.

В финале Кубка Нидерландов, который традиционно будет сыгран в Роттердаме, Неймеген встретится с победителем пары Фейеноорд – Гронинген.