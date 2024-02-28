Кубок Нідерландів, 1/2 фіналу

Камбюр – Неймеген – 1:2 (у дод. час)

Голи: Улдрікіс, 24 – Огава, 60, Сано, 99

Японський дует Неймегена вперше за 24 роки вивів команду у фінал Кубка Нідерландів. Кокі Огава зрівняв рахунок у середині другого тайму і перевів гру в додатковий час, а Сано Кодаї забив переможний м'яч уже в овертаймі.

Матч європейського гранда було перенесено через гіпотетичний успіх жіночої команди

Камбюр так і не зумів зрівняти рахунок у знаковому для себе матчі. Він став останнім кубковим на однойменному стадіоні – з нового сезону "олені" гратимуть на новому стадіоні. У цій зустрічі команда Хенка де Йонга могла красиво попрощатися з ареною, яка служила їй домівкою останні 87 років, але не змогла.

У фіналі Кубка Нідерландів, який традиційно буде зіграно в Роттердамі, Неймеген зустрінеться з переможцем пари Фейєнорд – Гронінген.