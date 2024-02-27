Изначально матч 31-го тура чемпионата Нидерландов между Аяксом и Эксельсиором должен был быть сыгран в воскресенье, 28 апреля. Однако KNVB сообщил о переносе игры на четыре дня вперёд. Это связано с тем, что женская команда Аякса может выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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Если в четвертьфинале женской ЛЧ Аякс пройдёт Челси, то должен будет сыграть второй полуфинальный матч 28 апреля на Йохан Кройфф Арене. Если амстердамским девушкам удастся выйти в полуфинал турнира, на следующей стадии они встретятся либо с Барселоной, либо с Бранном.

Матчи между женскими командами Аякса и Челси будут сыграны 19 и 27 марта.

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