Фулхэм стал обладателем последней путевки в АПЛ

Брентфорд и Фулхэм разыграли между собой в финале плей-офф Чемпионшипа возможность повышения в классе.

Чемпионшип, плей-офф, финал

Брентфорд – Фулхэм – 1:2

Голы: Дальсгор, 120+4 – Брайан, 105, 117

Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий – команде Бьелсы даже не пришлось выходить на поле

Команды аккуратно начали игру, особенно не рискуя. Активнее выглядел Фулхэм, но открыть счет номинальным гостям не удавалось. После перерыва поединок стал еще более "сухим", казалось, что соперники ожидают только на серию пенальти.

Уже в овертайме защитник Фулхэма Брайан воспользовался ошибкой голкипера и красивым ударом со штрафного вывел свою команду вперед. Перед финальным свистком Брайан вторым голом похоронил надежды Брэнтфорда повыситься в классе. Хозяева еще успели отквитать один мяч, но на итог игры это не повлияло.

Таким образом, в сезоне АПЛ 2020/21 сыграют Лидс, Вест Бромвич и Фулхэм.

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