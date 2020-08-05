Фулхем став володарем останньої путівки в АПЛ

Брентфорд та Фулхем розіграли між собою у фіналі плей-офф Чемпіоншипа можливість підвищення у класі.

Чемпіоншип, плей-офф, фінал

Брентфорд – Фулхем – 1:2

Голи: Дальсгор, 120+4 – Браян, 105, 117

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Команди акуратно розпочали гру, особливо не ризикуючи. Активніше виглядав Фулхем, але відкрити рахунок номінальним гостям не вдавалось. Після перерви поєдинок став ще "сухішим", здавалось, що суперники очікують лише на серію пенальті.

Вже в овертаймі захисник Фулхема Браян скористався помилкою голкіпера і красивим ударом зі штрафного вивів свою команду вперед. Перед фінальним свистком Браян другим голом поховав надії Брентфорда підвищитись у класі. Господарі ще встигли відквитати один м'яч, але на підсумок гри це не вплинуло.

Таким чином, у сезоні АПЛ 2020/21 зіграють Лідс, Вест Бромвіч та Фулхем.

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