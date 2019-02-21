Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы – Динамо узнало потенциальных соперников

Стали известны все 16 команд, которые продолжат борьбу за победу в Лиге Европы 2018/19. Украина будет представлена лишь киевским Динамо.

Завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы 2018/19, таким образом лишь 16 команд продолжат борьбу за трофей.

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Ими стали Севилья (Испания), Интер (Италия), Валенсия (Испания), Наполи (Италия), Челси (Англия), Зальцбург (Австрия), Арсенал (Англия), Динамо Загреб (Хорватия), Зенит (Россия), Айнтрахт ( Германия), Вильярреал (Испания), Славия (Чехия), Ренн (Франция), Краснодар (Россия), Бенфика (Португалия), Динамо (Украина).

Шахтер по сумме двух матчей уступил Айнтрахту и прекратил борьбу за победу в Лиге Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля во Ньоне. Начало в 14:00 по киевскому времени. На этой стадии турнира уже нет сеяных / несеяных команд, а команды из одной страны также могут встретиться друг с другом. Единственное исключение – киевляне точно не сыграют против Зенита и Краснодара, ведь УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы.

Матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19 пройдут 7 и 14 марта.

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