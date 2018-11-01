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Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

31 октября 22:14 308 Читати українською
Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины / фото: ФК Шахтер

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка Украины 2018/19, по итогам которой борьбу за трофей продолжат только 8 команд.

Борьбу за Кубок Украины продолжат 8 команд, которые завоевали это право по итогам 1/8 финала. Среди них 6 представляют УПЛ, и две (Ингулец и СК Днепр-1) – Первую лигу.

Шахтер в большинстве одержал волевую победу над Олимпиком и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

В 1/4 финала Кубка Украины 2018/19 пробились Динамо, Львов, Карпаты, СК Днепр-1, Ингулец, Шахтер, Ворскла и Заря. УПЛ на стадии 1/8 финала потеряла 4-х представителей: Мариуполь, Черноморец, Олимпик и Десну.

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 3 ноября. А вот сами матчи пройдут уже в 2019 году (базовая дата – 3 апреля), сообщает официальный сайт ФФУ.

Стадия 1/4 финала будет состоять из одного матча. Финал Кубка Украины 2018/19 состоится в Запорожье. Напомним, действующим обладателем трофея является донецкий Шахтер.

Динамо одолело Минай в тяжелом матче и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 2
Олимпик
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