Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка України

Завершилась стадія 1/8 фіналу Кубка України 2018/19, за підсумками якої боротьбу за трофей продовжать лише 8 команд.

Боротьбу за Кубок України продовжать 8 команд, які вибороли це право за підсумками 1/8 фіналу. Серед них 6 представляють УПЛ, та дві (Інгулець та СК Дніпро-1) – Першу лігу.

Шахтар у більшості здобув вольову перемогу над Олімпіком та вийшов у 1/4 фіналу Кубка України

До 1/4 фіналу Кубка України 2018/19 пробились: Динамо, Львів, Карпати, СК Дніпро-1, Інгулець, Шахтар, Ворскла та Зоря. УПЛ на стадії 1/8 фіналу втратила 4-х представників: Маріуполь, Чорноморець, Олімпік та Десну.

Жеребкування 1/4 фіналу пройде 3 листопада. А от самі матчі пройдуть вже у 2019 році (базова дата – 3 квітня), повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Стадія 1/4 фіналу складатиметься з одного матчу. Фінал Кубка України 2018/19 відбудеться у Запоріжжі. Нагадаємо, чинним володарем трофею є донецький Шахтар.

Динамо здолало Минай у важкому матчі та пробилося до 1/4 фіналу Кубка України