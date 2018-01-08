Динамо одолело Минай в тяжелом матче и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины

Киевское Динамо одолело второлиговый Минай в 1/8 финала Кубка Украины, уступая по ходу поединка. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Несмотря на разный статус команд старт кубкового поединка получился ровным. И Минай, и Динамо не стали форсировать события и решили сначала оценить настрой друг друга на отчетный матч.

Минай – Динамо: видео голов

Постепенно хозяева стали больше контролировать мяч и спокойно выходить из-под высокого прессинга "динамовцев". В то же время киевляне, в стартовом составе которых вышел ближайший резерв, не слишком охотно обостряли ситуацию у ворот Миная. Разве что Смирный неплохо пробивал головой после навеса слева, но мяч прошел над перекладиной.

Ответ закарпатцев был более опасным: Роберт Гегедош убежал в контратаку, оставив в дураках Бурду и Шабанова, а затем вывел Смокоровского лицом к лицу с Бущаном. Однако, кипер "бело-синих" этот ближний бой выиграл.

Но провал в центре обороны не заставил Динамо заирать активнее впереди. Как следствие, Минай постепенно от контратакующих действий перешел к настоящим позиционным атакам против вице-чемпиона Украины. На 21-й минуте Смокоровский получил классную диагональную передачу на левом фланге, немного протащил мяч и шикарно вывел Гегедоша на свидание с Бущаном, а Роберт момент не упустил – 1:0!

Пропущенный мяч от второлигового коллектива вместо того, чтобы "разбудить" Динамо вообще лишил их атак целостности. Подопечные Александра Хацкевича начали банально перепасовываться в центре поля, переводить мяч с фланга на фланг без особого продвижения вперед и, тем более, обострение атак. А Минай попал в свою стихию: закарпатцам уже не слишком хотелось атаковать, а киевляне просто не могли повысить темп поединка и придумать интересные ходы в нападении. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Шок после первого тайма для киевских болельщиков уже на старте второй половины игры изменился положительными чувствами. После, очевидно, серьезного разговора с тренерским штабом в перерыве и замены инертных Дуэлунда и Буэно на Буяльского с Гармашем "бело-синие" вышли на поле более собранными и нацеленными на результат.

Это привело сразу к трем голам в ворота Миная в течение всего 8 минут. Фактически игру сделали трое – Шапаренко, Пиварич и Гармаш. Сначала первый принял на линии штрафной передачу от Пиварича, подработал мяч и отправил его в левую девятку. Через 4 минуты Николай оформил дубль: "десятка" киевлян получил пас из глубины поля и неотразимо пробил с разворота – 1:2. А на 58-й минуте очередной прострел Пиварича слева в одно касание точным ударом в нижний угол завершил Гармаш.

Три забитых мяча теперь отправили в нокдаун Минай. Закарпатцам понадобилось минут 15 для того, чтобы совладать с эмоциями и попробовать навязать борьбу отечественному гранду. Но во втором тайме атаки второлигового коллектива уже не были столь опасными. Несколько раз могли забивать и хозяева, и гости, но игрокам обеих команд не хватало точности.

Итак, 1:3 – тяжелая победа Динамо, которое шагает в четвертьфинал Кубка Украины. Минай же доказал, что не зря лидирует в своей группе Второй лиги и должен играть минимум в первом дивизионе.

Кубок Украины, 1/8 финала

Минай – Динамо – 1:3

Голы: Гегедош, 21 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58