Несмотря на распространенный миф, не все футболисты едут в МЛС за огромными деньгами.

В двадцатку наиболее оплачиваемых игроков ожидаемо попало много футболистов, которые были звездами в Европе. Однако Джорджо Кьеллини места не нашлось. Он может только позавидовать Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески, вместе с которым выигрывал Евро-2022.

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Также интересно, что Гарет Бейл согласился на переезд в США за довольно скромные 2,4 миллиона в год. Даже у бывшего вингера Шахтера Дугласа Косты зарплата почти в два раза выше.

Рейтинг зарплат звезд МЛС:

*все суммы – млн долларов

Рики Пуч (Лос-Анджелес Гэлакси) – 1,7

Кристиан Тельо (Лос-Анджелес) – 1,72

Себастиан Дриусси (Остин) – 2,3

Гарет Бейл (Лос-Анджелес) – 2,4

Карлос Велла (Лос-Анджелес) – 2,7

Кучо Эрнандес (Коламбус) – 2,9

Виктор Ваньяма (Монреаль) – 3,1

Рауль Руидиаз (Сиэтл) – 3,2

Франко Джарра (Даллас) – 3,22

Николас Лодейро (Сиэтл) – 3,25

Карлес Гил (Нью-Ингленд) – 3,5

Лукас Зелараян (Коламбус) – 3,7

Кристиан Бентеке (ДС Юнайтед) – 4,2

Джози Алтидор (Нью-Ингленд) – 4,3

Дуглас Коста (Лос-Анджелес Гэлакси) – 4,5

Алехандро Посуэло (Интер Майами) – 4,7

Эктор Эррера (Хьюстон Динамо) – 5,2

Федерико Бернардески (Торонто) – 6,3

Чичарито Эрнандес (Лос-Анджелес Гэлакси) – 7,4

Джердан Шакири (Чикаго Файр) – 8,2

Лоренцо Инсинье (Торонто) – 14.