Бейл получает вдвое меньше экс-звезды Шахтера, Кьеллини завидует другим чемпионам Европы - рейтинг зарплат МЛС
Несмотря на распространенный миф, не все футболисты едут в МЛС за огромными деньгами.
В двадцатку наиболее оплачиваемых игроков ожидаемо попало много футболистов, которые были звездами в Европе. Однако Джорджо Кьеллини места не нашлось. Он может только позавидовать Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески, вместе с которым выигрывал Евро-2022.
Игуаин сыграл последний матч в карьере – слезы после финального свистка и разгромное поражение
Также интересно, что Гарет Бейл согласился на переезд в США за довольно скромные 2,4 миллиона в год. Даже у бывшего вингера Шахтера Дугласа Косты зарплата почти в два раза выше.
Рейтинг зарплат звезд МЛС:
*все суммы – млн долларов
Рики Пуч (Лос-Анджелес Гэлакси) – 1,7
Кристиан Тельо (Лос-Анджелес) – 1,72
Себастиан Дриусси (Остин) – 2,3
Гарет Бейл (Лос-Анджелес) – 2,4
Карлос Велла (Лос-Анджелес) – 2,7
Кучо Эрнандес (Коламбус) – 2,9
Виктор Ваньяма (Монреаль) – 3,1
Рауль Руидиаз (Сиэтл) – 3,2
Франко Джарра (Даллас) – 3,22
Николас Лодейро (Сиэтл) – 3,25
Карлес Гил (Нью-Ингленд) – 3,5
Лукас Зелараян (Коламбус) – 3,7
Кристиан Бентеке (ДС Юнайтед) – 4,2
Джози Алтидор (Нью-Ингленд) – 4,3
Дуглас Коста (Лос-Анджелес Гэлакси) – 4,5
Алехандро Посуэло (Интер Майами) – 4,7
Эктор Эррера (Хьюстон Динамо) – 5,2
Федерико Бернардески (Торонто) – 6,3
Чичарито Эрнандес (Лос-Анджелес Гэлакси) – 7,4
Джердан Шакири (Чикаго Файр) – 8,2
Лоренцо Инсинье (Торонто) – 14.