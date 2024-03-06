УАФ официально обнародовала даты, места проведения и время начала полуфиналов Кубка Украины 2023/24.

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Шахтер – Черноморец – 3 апреля на Арене Львов, начало в 18:00;

Полесье – Ворскла – 4 апреля на Центральном стадионе Житомира, начало в 18:00.

Финал должен состояться 15 мая на стадионе Авангард в Ровно. Формальным хозяином выступит победитель полуфинала 2. Напомним, это первый розыгрыш Кубка Украины после 2-летней паузы. Динамо забирало два последних, но на этот раз киевляне вылетели еще на стадии 1/8 финала.

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