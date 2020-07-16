Мариуполь одержал волевую победу над молодежным составом Ворсклы – азовцы официально вышли в плей-офф УПЛ

Мариуполь в рамках поединка 31-го тура УПЛ добыл очень непростую победу над молодежным составом полтавской Ворсклы.

Ворскла отправила основной состав в отпуск, хотя шансы на плей-офф за еврокубки у полтавчан оставались – в случае домашней победы над Мариуполем до восьмого места оставалось бы всего одно очко. Полтавчане банально поспешили, отправившись на моря ещё до сенсационного поражения азовцев в прошлом туре. Так или иначе, а против разъярённой команды Александра Бабича вышел молодёжный состав.

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Первая половина игры прошла с преимуществом Мариуполя. Гости могли открыть счёт уже на 8-й минуте, когда Корниенко мощно пробил по центру с линии штрафной – Ткаченко парировал, а добивание пришлось в защитника. Далее "зелёно-белые" немного отвели игру от своих ворот, но в середине тайма азовцы серьёзно прижали хозяев. Так, на 24-й минуте Кащук стрелял из пределов вратарской прямо в Ткаченко, на 28-й метров из десяти Алексей махнул мимо мяча, а на 31-й головой он пробил в ближний угол – снова спас Ткаченко. С большим трудом подопечные Виталия Косовского выровняли матч. На перерыв команды ушли при нулях на табло.

На старте второго тайма Ворскла неожиданно шокировала Мариуполь. Уже через несколько секунд после возобновления игры Павлюк точным ударом головой замкнул подачу Челядина с углового – 0:1! Ещё через пять минут хозяева остались в меньшинстве из-за фола Игнатенко, за который он увидел перед собой вторую жёлтую. Впрочем, уже на 55-й минуте полтавчане ошиблись в обороне, что вылилось в фол Дубко против Топалова в собственной штрафной. Арбитр Дмитрий Кривушкин назначил пенальти, а Чурко уверенно его реализовал – 1:1!

После такого крутого старта футболисты взяли паузу минут на двадцать, не создавая ничего достойного внимания. Интереснее стало в последней трети матча, когда команды начали размениваться моментами так, на 75-й Топалов пробивал с острого угла мимо, а на 79-й Семилет сбросил мяч в руку Кирюханцева в штрафной Мариуполя – должен был быть пенальти, но арбитры проигнорировали эпизод. Азовцы на 80-й огрызнулись выходом Кулакова один на один с мощным ударом низом, но Ткаченко спас Ворсклу. В конце концов, такой открытый футбол на 86-й минуте завершился комбинацией с участием Чурко, Топалова и Полегенько с финальным прострелом в центр штрафной на Кирюханцев – 1:2! Потом ещё и Челядин получил вторую желтую, срравняв составы, поэтому шансов на ничью у Ворсклы уже не было. Мариуполь отпраздновал победу.

Таким образом, Мариуполь набрал 36 очков, забронировав за собой восьмое место и участие в плей-офф за еврокубки. Ворскла, имея 28 зачётных баллов в активе, опустилась на десятую строчку в турнирной таблице.

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