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ОПФК Черкащина может сняться с Первой лиги и прекратить существование

08:50 29 Читати українською
ОПФК Черкащина может сняться с Первой лиги и прекратить существование
Игроки ОПФК Черкащина / фото: ОПФК Черкащина

ОПФК Черкащина имеет задолженности перед игроками и может прекратить свое существование.

23 сентября состоялось собрание черкасского клуба, на котором обсудили дальнейшее существование команды, сообщает Табло Черкассы.

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Футболистам предложили рассчитаться по долгам и сняться с Первой лиги или продолжить играть на оставшиеся деньги. Более вероятным является первый вариант, но окончательное решение будет принято 24 сентября.

Главный инвестор ОПФК Черкащина Владимир Лашкул отсутствовал на собрании. Он сообщил изданию, что на прошлой неделе прекратил инвестиционную деятельность. Он заявил, что уже не имеет отношения к клубу и не знает о его дальнейшей судьбе.

Отметим, что ОПФК Черкащина после 10 туров идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Первой лиги.

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