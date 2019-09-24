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ОПФК Черкащина може знятись з Першої ліги та припинити існування

08:50 397 Читать на русском
ОПФК Черкащина може знятись з Першої ліги та припинити існування
Гравці ОПФК Черкащина / фото: ОПФК Черкащина

ОПФК Черкащина має заборгованості перед гравцями та може припинити своє існування.

23 вересня відбулося зібрання черкаського клубу, на якому обговорили подальше існування команди, повідомляє Табло Черкаси.

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Футболістам запропонували розрахуватися по боргах і знятися з Першої ліги або продовжити грати на решту грошей. Більш вірогідним є перший варіант, але остаточне рішення буде прийнято 24 вересня.

Головний інвестор ОПФК Черкащини Володимир Лашкул був відсутнім на зборах. Він повідомив виданню, що минулого тижня припинив інвестиційну діяльність. Він заявив, що вже не має відношення до клубу і не знає про його подальшу долю.

Відзначимо, що ОПФК Черкащина після 10 турів йде на передостанньому місці в турнірній таблиці Першої ліги.

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ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Перша ліга
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