"Как всегда говорю – хочу пытаться быть лучше, чем был. И хочется закрепиться в основном составе сборной Украины.

Трубин оказался среди лучших молодых игроков Лиги чемпионов

Попасть на ЧМ. Это всем нам бы хотелось. И отправиться туда. Может звучать как-то слишком голословно, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдет, но у меня такая цель.

Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом буду потихоньку завоевывать доверие там", – сказал Трубин для программы Футбольный формат.

Напомним, украинцы сразятся за выход на ЧМ-2022 в плей-офф, первым соперником команды Петракова станет Шотландия.

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