Полузащитник Краковии отдал должное украинским военным и признался, что в крайнем случае примет участие в боевых действиях, хотя никогда не держал в руках оружие.

"Пытался ли я достучаться до российских футболистов? Думаю, что сейчас самое важное – достучаться до одного человека. Нам нужно продолжать то, что мы делаем – показывать всему миру правду. Все видео есть в интернете, какие еще доказательства нужны? Как так можно? Убийства, дети, школы, садики, наши семьи!

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Если бы я умел воевать, то уверен, что каждый, кто умел бы держать оружие в руках, пошел бы туда. Каждый, кто как может, так и помогает нашей армии. Им, конечно, огромный респект.

Я ни разу не стрелял из оружия. Если дело дойдет до того, что скажут: "Женя, если ты придешь и покажешь, как все нужно делать, и это сразу закончится", то я готов", – рассказал Коноплянка FootballHub.

Напомним, в составе Краковии 32-летний украинец сыграл 1 поединок. Он перебрался в польский клуб из Шахтера на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона с опцией продления.

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