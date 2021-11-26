"Сложно что-либо говорить о Мудрике в поединке Интер – Шахтер. Он вышел на поле всего на 80-й минуте и сыграл 10 минут. У нас много талантов. Мы ждем, когда Супряга встанет на ноги, когда Мудрик встанет на ноги. Они пока дети. Им дали бонус. Тренеры их выставляют в основной состав и дают шанс, которым нужно воспользоваться.

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Это хорошо, что тренеры терпят и доверяют молодым игрокам. В их возрасте скорее нужно вставать на ноги, чтобы не пришлось искать каких-нибудь иностранных футболистов. У наших талантов есть все, чтобы играть в большом футболе. Нужно забыть о том футболе, в котором они были, и об их прежних регалиях. Юношеский и взрослый футболы – это разные футболы. Играть за Динамо и Шахтер, играть в Лиге чемпионов – это уже другой футбол. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них.

Супруга? Я верю в него. Лучше доверять Супряге, чем приглашать какого-нибудь иностранного футболиста на его позицию. У Супряги есть все данные, чтобы играть в большом футболе. Самое главное – у Супряги модель современного футболиста. Имеет скорость, молодость. Он тот нападающий, который результативно заканчивает атаки. Я и остальные клуб, тренер ждут от Влада, когда он станет на ноги и будет приносить пользу Динамо", – поделился Буряк в интервью Sport.ua.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Супруга же провела всего 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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